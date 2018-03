Bord vol complimenten voor pendelaars 02 maart 2018

02u57 0

Naar aanleiding van Complimentendag, konden reizigers gisteren een handgeschreven bericht achterlaten in het station Brussel-Zuid. Daar stond een groot bord opgesteld, waar lustig berichten op werden geschreven.





"Je zag er mooi uit vandaag." Of "Jij bent je gewicht in goud waard!" Heel wat mensen namen gisteren even de tijd om vrienden, geliefden of zelfs gewoon voorbijgangers in de bloemetjes te zetten. Ook in Brussel-Zuid kregen pendelaars de kans een compliment neer te pennen op een speciaal geplaatste witte wand. Het bord stond al snel vol mooie boodschappen. Niet enkel lieve berichtjes naar vrienden of partners, ook bijvoorbeeld de militairen werden bedankt. "Bedankt om elke dag de kou te trotseren", stond er te lezen. Ook aan andere grote treinstations als Gent-Sint-Pieters en Antwerpen-Centraal lieten reizigers complimenten achter op de borden. De reizigers kregen bovendien kaartjes en een pen, zodat ze verder hun complimenten konden verspreiden en uitdelen.





(DCFS)