Bommelding in Westland Shopping Center 02 mei 2018

02u26 0

De politie heeft maandag rond 17 uur een grootscheepse controle uitgevoerd in het Westland Shopping Center nadat er telefonisch een bommelding was gedaan. Het shoppingcenter werd niet geëvacueerd, maar de in- en uitgangen werden gecontroleerd en binnen werd ook gepatrouilleerd met honden. Er werd uiteindelijk niets gevonden. Rond 18.30 uur was de politieactie voorbij. (DBS)