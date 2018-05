Bommelding in metrostation Kunst-Wet 31 mei 2018

02u45 0

Door een bommelding was metrostation Kunst-Wet gisterennamiddag een tijdje dicht. "We zijn ter plaatse gegaan en hebben alles gecontroleerd", aldus federale politie. "In de tussentijd passeerden de metro's wel nog, maar stopten ze niet aan de halte. Na ons onderzoek bleek het vals alarm. Vrijwel meteen kon het metrostation weer open." (VDBS)