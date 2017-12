Bomen gerooid, ondanks protest van 3.500 bewoners 02u45 0 Freya De Coster De stronk van een van de gesneuvelde bomen aan het plein. Brussel De bomen op het Fernand Cocqplein zijn donderdag door de gemeente van Elsene omgehakt. Nochtans hadden 3.500 bewoners een petitie ondertekend om de bomen te redden.

"De meeste gemeentes vieren de feestdagen door hun bomen te versieren. In Elsene halen ze een kettingzaag tevoorschijn", zegt de misnoegde buurtbewoner Larry Moffet. Al enkele maanden ligt het Fernand Cocqplein open door de werken aan de voetgangerszone.





De zeven bomen aan het plein en vijf bomen op de Elsensesteenweg moesten er donderdag aan geloven. Een onverwachte shock voor de buurt. "3.500 mensen plaatsten hun handtekening onder de petitie tegen het rooien van de bomen. Als tegemoetkoming had de gemeente beloofd om de kap uit te stellen tot volgend jaar", aldus Moffet.





"Klopt niet", reageert burgemeester Dominique Dufourny. "We hebben enkel aangegeven dat we zouden wachten tot het geschikte moment, en dat was deze week." De gemeente belooft dat alle bomen die sneuvelen tijdens de werkzaamheden, opnieuw geplant worden. In totaal voorziet de gemeente 984 vierkante meter groene natuur op de vernieuwde voetgangerszone, dubbel zoveel ruimte als voordien. (DCFS)