Boete voor nieuwsgierige agent die misbruik maakte van het Rijksregister WHW

28 november 2018

16u05 0 Brussel Een politieagent die werkt voor het Centraal bureau voor de bestrijding van corruptie (OCRC) is veroordeeld tot een boete van 600 euro voor een drietal ongegronde opzoekingen die hij deed in het Nationaal Register in 2015. “Ik zocht alleen het adres van een vriend”, klonk zijn uitleg voor de rechter.

De politieman zei dat hij enkel de gegevensbank geconsulteerd had om het adres van een ex-collega op te zoeken die noch op zijn sms’en, noch op zijn telefoonoproepen had gereageerd. Hij verklaarde dat hij vreesde dat ze zelfdoding zou plegen. Omdat ze niet antwoordde, moest hij tussenbeide komen, klonk het.

Zijn advocaat zei dat het belachelijk was hierover een dossier aan te leggen. Het openbaar ministerie had daar een andere mening over. “Dit is nog steeds een misdrijf, een illegale praktijk die nog te vaak voorkomt bij de politie”, aldus het parket. “Het doen van opzoekingen in het Nationaal Register is een echte plaag bij de politie. Nochtans is dat register geen Facebook.”

Sanctie

De politieman leek zich van geen kwaad bewust. De procureur herinnerde hem eraan dat ongegronde opzoekingen in dat register gesanctioneerd worden. Hij vroeg de rechter om de zaak als een misdrijf te beoordelen en liet het aan hem over te bepalen welke sanctie hieraan moet worden verbonden. De rechter meende dat een boete volstond.