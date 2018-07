Boekpakketten voor baby's 26 juli 2018

02u43 0 Brussel Het Boekstart-programma voor baby's en peuters is klaar om ook in Brussel voet aan de grond te krijgen.

Het cultureel-educatief project zet ouders ertoe aan om hun kinderen reeds op zeer jonge leeftijd in contact te brengen met leesplezier. In Vlaanderen kende het initiatief al veel succes en dankzij financiering door de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan het programma nu ook in Brussel uitgerold worden.





Concreet krijgen ouders van een zes maanden oud kindje een babypakket. Daarin zit een knisperboek en een brochure met informatie over voorlezen en de lokale bibliotheek. Eens de kinderen vijftien maanden jong zijn, krijgen ze een uitnodiging om in de plaatselijke bibliotheek een peutertas op te halen, met daarin twee boeken en een brochure vol informatie en tips.





Negen Brusselse gemeenten toonden interesse en lanceren het Boekstart-programma. Het gaat om Jette, Evere, Laken, Ukkel, Sint-Pieters-Woluwe, Elsene, Oudergem, Sint-Joost-ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek.





(DCFS)





Meer over Brussel

samenleving

mensen

Sint-Pieters-Woluwe

Vlaanderen

Ukkel

Oudergem

Laken