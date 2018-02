Boekjacht op duizenden boeken 21 februari 2018

Boekenliefhebbers kunnen de komende dagen op schattenjacht. De boekenmarkt Foire du Livre, die het komende weekend in de gebouwen van Tour&Taxis neerstrijkt, verbergt duizenden boeken doorheen de hele stad.





Elke dag doet de boekenmarkt een andere wijk aan. Een honderdtal boeken worden verborgen in de kleine straatjes en pleinen en vanaf 10.30 uur wordt de jacht geopend. Deelnemers kunnen de de geolocatie-applicatie Neareo downloaden, die waarschuwt wanneer je in de buurt van een boek komt. Boekenzoekers kunnen woensdag de Grote Markt afzoeken, donderdag terecht in het Jubelpark en vrijdag op het Sint-Katelijneplein. De twee laatste dagen worden de boeken verborgen rond de Zavel tijdens de antiekmarkt en vervolgens in Tour&Taxis, waar op dat moment de boekenmarkt zelf plaatsvindt. Vandaag en zaterdag zal Manneken Pis voor de gelegenheid zijn boekenkostuum aantrekken.