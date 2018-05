Boekhouder verduistert half miljoen euro 16 mei 2018

02u56 0

Een boekhouder van de Franse Gemeenschap is veroordeeld tot een werkstraf van 300 uur, omdat hij tussen 11 januari 2006 en 22 april 2016 bijna 500.000 euro had verduisterd. De rechtbank legde hem ook een boete van 120.000 euro op en verklaarde 498.818,17 euro verbeurd, het totale bedrag dat verduisterd was. De 52-jarige boekhouder Claude M. pleegde de feiten toen hij werkte voor het Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. De man gaf voor de rechtbank aan spijt te hebben van zijn daden. De verleiding was extra groot omdat hij zich op professioneel vlak onvoldoende gewaardeerd voelde, zo deelde hij nog mee. (WHW)