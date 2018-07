Boekenwurmen genieten in leesoase Muntpunt 18 juli 2018

De straat tussen het Muntpunt en de Munt is omgetoverd tot een leesstraat met hangmatten en strandstoelen, waar boekenverslinders rustig een boek, strip of de krant kunnen lezen. "We brengen Muntpunt naar buiten deze zomer, zodat mensen met dit mooie weer kunnen lezen en genieten van een rustige plek", zegt Roel Leemans, algemeen directeur van Muntpunt. Muntpunt zorgt ook voor voldoende leesinspiratie. Op de omvangrijke raampartijen van Muntpunt kan iedereen leestips achterlaten. Elke dinsdagmiddag is bovendien een van de boekenkenners van Muntpunt van wacht om samen met bezoekers op zoek te gaan naar hun ideale zomerboeken. De Leesstraat is open van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur, tenzij bij slecht weer. 's Avonds neemt het Muntpunt Grand Café over met spelletjes en activiteiten. (DCFS)