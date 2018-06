Boekenverkoop in bib 16 juni 2018

02u46 0

Oudergem dompelt zich dit weekend volop in feestgebeuren. Zowel zaterdag als zondag vinden tal van activiteiten en braderieën plaats. Op zaterdag 16 juni houdt de bibliotheek Hertoginnedal een grote boekuitverkoop. Afgevoerde boeken worden verkocht aan een kleine prijs. Iedereen is welkom om een koopje te doen. De boekenverkoop vindt plaats van 10 tot 13 uur in de bib op de Waversesteenweg 1688 en van 13u30 tot 17u op de stoep van GC Den Dam. Daar vinden de hele dag nog tal van leuke activiteiten plaats naar aanleiding van Oudergem Feest. (DCFS)