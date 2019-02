Bloemist verkocht ook andere ‘specialiteiten’ WHW

19 februari 2019

16u09 0 Brussel Bij een bekende bloemist in de Schaarbeekse Helmetwijk zijn vandaag meerdere kilo’s drugs in beslag genomen. Twee personen zijn aangehouden, vier anderen worden nog verhoord.

Naast prachtige bloemen legde de bloemist, die gelegen is in de Fernand Séverinstraat zich ook toe op de verkoop van andere soorten ‘kruiden’ en poedertjes. De politie van de zone Brussel-Noord nam er een smak geld, 12 kilogram wiet, 600 gram cocaïne en 13 kilogram andere drugs in beslag. Onderzoekers zijn het drugsnetwerk al enkele maanden op het spoor. De bloemist in Schaarbeek was vermoedelijk slechts een tussenpersoon, maar dat moet het onderzoek uitwijzen. Intussen werden zes personen, onder wie de bloemist, opgepakt. Twee van hen zijn aangehouden.