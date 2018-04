Bloementapijt rolt uit van 16 tot 19 augustus 27 april 2018

Deze zomer neemt het bloementapijt de Grote Markt opnieuw in van 16 tot 19 augustus. Meer dan 500.000 bloemen vormen een kleurrijk tapijt. De opbouw belooft opnieuw een florale krachttoer te worden. In amper vier uur tijd zullen zo'n honderd vrijwilligers de gigantische bloemenpuzzel van 75 op 24 meter leggen. Goed voor ruim 1.800 vierkante meter begonia's, dahlia's, gras en boomschors. Vanop het balkon van het stadhuis hebben de bezoekers een prachtig overzicht over dit vergankelijke meesterwerk. De stad heeft ook een speciale verrassing in petto, voor de 20e verjaardag van de Grote Markt als Unesco werelderfgoed. (DCFS)