Bloementapijt lokt 20.000 bezoekers 22 augustus 2018

Zo'n 20.000 mensen hebben vanop het balkon van het stadhuis het majestueuze bloementapijt bewonderd. Het begoniakleed behelsde 500.000 bloemen en was van donderdag tot zondag te bezichtigen. Het tweejaarlijkse bloementapijt stond dit jaar in het teken van de Mexicaanse stad Guanajuato. Het gebied kent zelf een rijke traditie van bloemtapijten. Omdat het Brusselse stadhuis al 20 jaar tot Unesco-werelderfgoed behoord, werden ook mini-bloementapijten van Unesco-monumenten tentoongesteld aan de beurs. Twee jaar geleden verkocht de organisatie zo'n 18.000 ticketjes, dit jaar was de editie nog succesvoller. Van concrete bezoekerscijfers kan de vzw moeilijk spreken, want heel wat voorbijgangers op de Grote Markt blijven ook stilstaan bij het tapijt. Zondag werd het tapijt vernield door twee vrouwen. Ze protesteerden tegen de opsluiting van migrantenfamilies in Steenokkerzeel. (DCFS)