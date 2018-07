Bloemenkunstwerken fleuren Ilot Sacré op 19 juli 2018

De verloederde restaurantwijk Ilot Sacré krijgt momenteel een facelift. Om de wijk toch aantrekkelijk te houden, laat kunstenares Sarah Maheu haar creativiteit erop los. De stad heeft intussen haar bloemenkunstwerken een plekje gegeven in de straten. "We willen hiermee de handelaars die te lijden hebben onder de werven een hart onder de riem steken. De fleurige straten moeten bezoekers stimuleren om de wijk te blijven bezoeken", zegt schepen van Economische Zaken Marion Lemesre. De Getrouwheidsgang werd opgesmukt met omgekeerde rieten manden versierd met varens, terwijl in de Beenhouwersstraat dan weer een dertigtal rieten vogelkooien ophangen zijn. In de Korte Beenhouwersstraat lopen wandelaars onder bogen van rozen en hortensia's door, en in de Predikherenstraat hangen bloemenplafonds. De groene kunstwerken blijven nog tot november hangen. Daarna worden ze vervangen door kerstverlichting.





