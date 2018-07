Bloembakken maken baan vrij voor trams 18 juli 2018

02u31 0 Brussel De Charleroisesteenweg is enkele bloembakken rijker. Die moeten niet alleen het straatbeeld opfleuren, maar ook het openbaar vervoer vlotter laten verlopen.

Je moet maar trambestuurder zijn op lijn 92 en 93. Op de Charleroisesteenweg tussen haltes Janson en Stefanie parkeren bestuurders hun wagen telkens foutief op straat, waardoor het openbaar vervoer er niet langs kan. Het probleem houdt al jaren aan en het enige wat de trambestuurder kan doen, is wachten tot de takeldienst de foutgeparkeerde wagens wegsleept. Ellenlange opstoppingen en vertragingen zijn er bijgevolg dagelijkse kost.





Maar die problemen behoren nu voorgoed tot het verleden, want het gewest heeft zopas bloembakken geplaatst om de wildparkeerders van de baan te ruimen. De bloembakken palmen de ruimte in waar vroeger een achttal auto's onwettig werden achtergelaten. De MIVB wilde eerder het probleem verhelpen door het voetpad te versmallen, maar minister van Mobiliteit Pascal Smet koos voor deze maatregel. De bloembakken zullen op termijn verdwijnen en in de plaats komt een breder voetpad.





(DCFS)