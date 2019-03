Bloedige steekpartij aan Zuidstation WHW

05 maart 2019

12u03 0 Brussel Twee mannen zijn zondagnacht slaags geraakt aan het Zuidstation. De vechtpartij ontaardde in een bloedige steekpartij.

Op de hoek van de Fonsnylaan en de Hollandstraat raakten zondagnacht om 2 uur twee mannen slaags met elkaar. De vechtpartij ontaardde in een steekpartij. De twee mannen werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Een van de twee zou volgens de krant La Capitale een messteek in het rechteroog hebben gekregen. Wat de mannen bezielde, is nog niet duidelijk. “De exacte omstandigheden zijn inderdaad nog onduidelijk,” zegt Denis Goeman van het Brussels parket.De twee betrokkenen, 32 en 29 jaar, werden naar het ziekenhuis gebracht en daar beroofd van hun vrijheid, en zullen dinsdag verhoord worden door een onderzoeksrechter.