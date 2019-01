Blikje bier leidt tot steekpartij WHW

04 januari 2019

17u41 0 Brussel Een man uit Ukkel is veroordeeld tot 40 maanden cel omdat hij zijn buurman met een mes gestoken had. Aanleiding voor de ruzie was dat de buurman op straat een blik bier dronk.

Op vijftien augustus kwam het tot een vechtpartij in de Vanderkindere-wijk tussen twee buurtbewoners. Volgens omstaanders had de beklaagde ostentatief het blik bier van zijn buurman weggeslagen. Reden van zijn razernij? Er waren kinderen op straat en dan is bier drinken niet gepast, vond hij. Toen de beklaagde in het daarop volgende gevecht het onderspit moest delven, haalde hij een mes boven en stak zijn buurman in de ribbenkast. Uit zelfverdediging, klonk het tegen de politie. De Ukkelaar kreeg 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag. Hij had toegegeven dat hij zijn buurman in het hart wou steken. De rechter achtte het dus bewezen dat hij de intentie had om zijn buurman te doden. Het Openbaar Ministerie had tijdens het proces ook herinnerd aan de 19 verkeersovertredingen van de veroordeelde. Alle partijen kunnen nog wel in beroep gaan tegen het vonnis.