Blauwe bankjes gidsen je langs hotspots Noordwijk 26 juli 2018

Het Bolivarplein is ingepalmd door blauwgekleurde houten bankjes.





Niet alleen zijn ze ideaal om bij het warme weer even op adem te komen, ze wijzen ook de weg naar de leukste en hipste plekjes van de Noordwijk.





Aan elke bank hangt een wegwijzer, die gidsen je naar bekende plekken als de Kruidtuin of hippe bars. Telkens wordt vermeld op hoeveel minuten wandelafstand de hotspot zich bevindt. De banken zijn een initiatief van vzw Up4North en werd project 'Noordplek' gedoopt. De groep van bedrijven ijvert er al langer om de verloederde Noordwijk op te waarderen. (DCFS)