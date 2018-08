Blauwalgen teisteren vijvers 02 augustus 2018

De vijvers van het Koning Boudewijnpark in Jette en het Rood-Klooster in Oudergem zijn besmeurd met blauwalgen. De groen-blauwe smurrie drijft al enkele dagen op het water van de vijvers. Boosdoener is de aanhoudende droogte, waardoor er te weinig zuurstof in het water zit. Leefmilieu Brussel waarschuwt dat dieren die van het water drinken ziek kunnen worden. "Ze krijgen vergiftingsverschijnselen", zegt Arnaut François van Leefmilieu Brussel. "Maar ook mensen die in het water vallen en een slok binnenkrijgen kunnen maagkrampen en uitslag krijgen."





Leefmilieu Brussel heeft borden geplaatst die wandelaars waarschuwen om hun dieren weg van het water te houden. Vandaag plaatst Leefmilieu Brussel waterpompen om zuurstof in het water te blazen en zo de algen te bestrijden.





(DCFS)