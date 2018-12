Bitse echtscheiding kent vervolg voor strafrechter WHW

21 december 2018

16u54 0 Brussel Een 53-jarige man uit Sint-Lambrechts-Woluwe heeft zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het aanranden van zijn dochter. Behalve zijn ex-vrouw gelooft echter niemand dat hij de feiten gepleegd heeft.

Zelfs het openbaar ministerie vorderde de vrijspraak voor de man. Nadat hij eind 2015 de echtscheiding had aangevraagd diende zijn -toen nog- vrouw klacht in wegens seksueel misbruik van zijn toen 10-jarig dochtertje. Ze vertelde na een les seksuele opvoeding tegen een vertrouwensleerkracht gemeld hebben dat haar papa haar op intieme plaatsen had aangeraakt. Ondanks dat dergelijke verhalen zeer delicaat zijn in de sfeer van een echtscheiding kam de zaak toch voor de rechter. “Het valt op hoe de moeder en haar entourage een zéér gelijklopend verhaal hebben , met zelfs identieke details. Toch zijn er veel te weinig concrete elementen tegen beklaagde en dus vorder ik de vrijspraak”, aldus het parket. De verdediging ging nog een stap verder. “De burgerlijke partij (de e-echtgenote red.) maakt zich hier schuldig aan een lasterlijke aangifte. Hier staan celstraffen op! Mijn cliënt heeft de echtscheiding aangevraagd en vanaf dan moest en zou ze hem he leven zuur maken. Op alle mogelijke manieren.” Uitspraak volgende maand.