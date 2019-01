Binnenkort gratis water voor iedereen? Als het van Opensource.brussels afhangt alleszins wel. Jasmijn Van Raemdonck

26 januari 2019

16u28 0 Brussel Opensource.brussels gaat de strijd aan tegen de verspilling van grondwater in de hoofdstad. Dat wil het platform doen door het water gratis beschikbaar te maken voor openbare diensten maar ook voor particulieren. “Wij willen dat iedereen binnenkort zijn emmertje kan komen vullen aan een gratis kraan.”

Het beeld van liters water die aan een werf via een dikke buis rechtstreeks wegstromen in de riool is iedereen bekend. Elke dag wordt hierbij per werf naar schatting 1000 kubieke meter water verspild. “Vandaag is er, zeker in een stedelijke context, een tekort aan water. Dat werd tijdens de warme zomer weeral duidelijk. Daarom is het belachelijk dat er dagelijks zoveel water gewoon de riool in stroomt”, vindt initiatiefnemer Yoeri Bellemans. Opensource.brussels wil dat probleem aanpakken door het anders verspilde werfwater voor iedereen gratis beschikbaar te maken.

Win-win-situatie

Mogelijke grote partners van Opensource.brussels zijn de Brusselse gemeentes of het Brussels gewest. Zij hebben voor hun openbare diensten veel water nodig om de straten en parken in de stad te onderhouden. “De gemeenten en het gewest maken nu gebruik van leidingwater om de straat te kuisen. Dat is gewoon absurd”, vindt Yoeri. Door de veegwagens in de toekomst te vullen met het anders verspilde grondwater aan werven, creëert opensource een win-win situatie: het water vloeit niet langer ongebruikt weg én de gebruikers sparen de kost van het leidingwater uit. Dat is mooi meegenomen, als je weet dat het Brusselse leidingwater in 3,5 euro per kubieke meter kost.

Mobiele app

Toch is het de bedoeling dat ook particulieren de kraan in de toekomst zo veel mogelijk kunnen gebruiken om bijvoorbeeld hun moestuin te onderhouden. Op termijn wil Opensource.brussels daarom alle werven, waar water de riool instroomt, in kaart brengen met een mobiele applicatie. “Wij willen dat iedereen binnenkort zijn emmertje kan komen vullen aan een gratis kraan”, aldus Yoeri. Toch zal dat in de praktijk nog even duren. De komende drie jaar zal Opensource.brussels vooral inzetten op de sensibilisering van de Brusselse bevolking. “Je moet mensen ervan bewust maken dat ze niet meer alleen thuis de kraan kunnen gebruiken maar ook op straat, gratis.”