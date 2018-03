Binnenkort duidelijk of Nemmouche voor assisen moet komen 31 maart 2018

Binnen enkele weken is bekend of er een eerste Belgisch assisenproces voor een terroristische moord komt. Op 19 april doet de Kamer van Inbeschuldigingstelling uitspraak over de vraag. De Brusselse raadkamer besliste eerder om Mehdi Nemmouche Nacer Bendrer en Mounir Atallah door te verwijzen naar het assisenhof voor de aanslag op het Joods museum van 24 mei 2014, waarbij vier doden vielen. Eerder had het federaal parket gevraagd om Atallah buiten vervolging te stellen. Een logische beslissing, aangezien ook de burgerlijke partijen en de verdediging de doorverwijzing naar assisen hadden gevraagd. Nemmouche zelf is ook vragende partij om voor het hof van assisen te verschijnen.Tegen de speurders legde hij tot dusver geen enkele verklaring af. Een week na de aanslag werd hij in Marseille opgepakt. Hij was in het bezit van wapens die sterk leken op de wapens die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van IS. (WHW)