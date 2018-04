Binnenkort alleen nog zone 30 12 april 2018

02u48 0 Brussel Schaarbeek wil vanaf begin 2019 in heel de gemeente een zone 30 invoeren. Alleen op enkele grotere assen blijft de zone 50 gelden.

"Ons mobiliteitsplan uit 2009 is achterhaald. We hebben een herevaluatie gedaan en stelden vast dat het plan bijgestuurd moet worden", zegt schepen van mobiliteit Denis Grimberghs. Momenteel lopen in de gemeente de zones 30 en 50 door elkaar. "Dat is niet handig voor de bestuurders. De nieuwe maatregel biedt heel wat voordelen. Er gebeuren niet alleen minder ongevallen, ze zijn ook minder ernstig. Bovendien zal er sprake zijn van minder vervuiling en minder lawaai." Alleen de Lambermont-, Rogier- en Leopold III-laan, de Haachtse- en Leuvensesteenweg en de Paleizen- en Vooruitgangsstraat blijven nog steeds zone 50.





Het actiecomité 1030/0 geeft aan dat het een eerste stap in de goede richting is. "Al is een zone 30 alleen zinvol als er ook aanpassingen aan de infrastructuur gebeuren", klinkt het. "Verder moet de gemeente ook repressieve maatregelen nemen. De gevaarlijkste assen zijn trouwens uitgesloten van de maatregel."





(VDBS)