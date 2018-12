Binnenkort “24 uurs-winkel” nabij Brussel-Centraal WHW

20 december 2018

17u24 0 Brussel In de buurt van Brussel-Centraal zal Carrefour een nieuwe Express-winkel openen waar klanten de klok rond bestellingen kunnen afhalen. Ook ter plaatse kan je 24 op 24 aankopen doen.

Bij de experimentele Carrefour Express moeten de klanten hun boodschappen niet zelf uit de rekken nemen, schrijft De Tijd. Via een touchscreen tikken klanten in wat ze willen kopen. Na betaling stellen machines het boodschappenpakket samen. Klanten kunnen ook hun bestellingen online plaatsen via de website. Volgens hetzelfde systeem wordt een boodschappentas samengesteld. Die kunnen de kopers dan afhalen in de winkel, waar de boodschappen bewaard worden in een locker met unieke code. Carrefour hoopt de winkel dit jaar of begin volgend jaar te openen. Het aantal werknemers is hetzelfde als in een klassieke Carrefour Express, maar de bezetting is wel gespreid over 24 uur. Er hoeft niet langer personeel voorzien worden voor de kassa of voor het vullen van de rekken. Werknemers houden zich uitsluitend bezig met het bakken van brood, het aanvullen van de voorraden of het bereiden van kant-en-klaargerechten.

Experiment

“Het gaat om een experiment. Alle soorten producten zijn er te koop”, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. “We denken dat we dit soort winkels kunnen openen op plaatsen met veel potentieel, maar weinig plaats. Denk aan drukke wijken in een stad, of in een station.” Carrefour is niet de enige keten die experimenteert met erg kleine superettes. Aan de andere kant van het Centraal Station opende Delhaize in de Ravensteingallerij een gloednieuwe stadswinkel, waarbij de nadruk ligt op vers bereide maaltijden.