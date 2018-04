Binnengluren bij de slechtvalken 05 april 2018

Vogelliefhebbers kunnen vanaf vandaag opnieuw het doen en laten van de slechtvalken in de Sint-Goedelekathedraal volgen. Het is vooral uitkijken naar het uitkomen van de eieren.





In heel Brussel hebben in totaal twaalf paartjes slechtvalken zich genesteld. Via camera's kan je die in de Sint-Goedelekathedraal live volgen, en dat nog tot 27 mei. Ook de vogels in de toren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe en in de Sint-Jobskerk in Ukkel kan je zo volgen. Verwacht wordt dat hun eitjes uitkomen rond 11 april. Meer informatie op www.valkenvooriedereen.be. (DCFS)