Binnen twee jaar krijgen Brusselaars rijk gas 01 juni 2018

02u38 0 Brussel 500.000 Brusselse gezinnen genieten over twee jaar rijk gas. Distributiebeheerder Sibelga schakelt in verschillende fases over van arm naar rijk gas, die meer warmte genereert.

Het Gewest wordt momenteel bevoorraad met arm gas afkomstig uit het noorden van Nederland, maar de Nederlandse regering heeft besloten om vanaf 2024 geleidelijk aan zijn gasuitvoer te beperken. In 2030 wordt zelfs helemaal stopgezet. Daarom schakelt Sibelga vanaf 2020 geleidelijk aan om naar rijk gas. "Een betere werking, een goede afstelling en een modernisering en hernieuwing van dit verwarmingspark zullen de mogelijkheid bieden om onze luchtkwaliteit te verbeteren en zullen bijdragen aan de realisatie van onze klimaatdoelstellingen", zegt Céline Fremault, Brussels Minister van Leefmilieu en Energie Om te weten in welk jaar hun omschakeling plaatsvindt, kunnen klanten hun adres invoeren in de zoekmotor op de site www.gasverandert.brussels.





98 procent van de toestellen kan blijven werken met rijk gas. Toch moeten consumenten verifiëren of hun toestellen voldoen aan de Belgische normen en eventueel vervangen. Sibelga verzekert dat de omschakeling geen extra kosten met zich zal meebrengen.





(DCFS)