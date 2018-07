Billy Bikes veroveren stad NA 15.000 RITTEN BREIDT ELEKTRISCHE DEELFIETSENSYSTEEM VERDER UIT FREYA DE COSTER

06 juli 2018

02u45 0 Brussel De elektrische deelfietsen van Billy Bike veroveren de stad. Met een crowdfundingscampagne hoopt Billy Bike nu haar fietsaanbod te verdubbelen. "Mensen zijn de files met de wagen beu. In een heuvelachtige stad als Brussel zijn elektrische fietsen een populaire oplossing."

De blauw-zwarte elektrische deelfietsen van Billy Bike bollen sinds september 2017 door de straten. "We plaatsten toen 150 elektrische deelfietsen in het centrum", zegt Pierre de Schaetsen. Samen met zakenpartner Guillaume Verhaeghe bedacht hij het idee van de elektrische deelfietsen. "We zochten 500 gebruikers die de fietsen wilden uitproberen. Bijna 10.000 mensen boden zich aan, ongelofelijk."





In een half jaar tijd maakten de testers maar liefst 15.000 ritten. "Nu willen we ook de 9.000 andere geïnteresseerden de kans geven om de fiets te gebruiken." Dus start Billy Bike een crowdfundingcampagne. In totaal hoopt het duo 125.000 euro in te zamelen. "Ten eerste vernieuwen we het gps-systeem. We nemen ook nieuw personeel aan. En de laatste, en misschien wel belangrijkste stap, is de vernieuwing van onze deelfiets. We willen ons aanbod uitbreiden van 150 naar 300 fietsen. Ook de zone waarin de Billy Bike actief is verdubbelt. Van 12 naar 24 vierkante kilometer." Het betreft het meest heuvelachtige gebied van Brussel: Schaarbeek, het centrum, Sint-Gillis, Elsene en Vorst.





Verkeerschaos

Pierre en Guillaume geloven dat de elektrische fietsen mee een oplossing bieden voor zowel de verkeerschaos als de vervuiling in de stad. "Brussel kampt met een groot mobiliteitsprobleem. Mensen zijn het beu om vast te zitten in hun auto en uren te verliezen in de files. Tegenwoordig zoeken ze zelf naar een duurzaam alternatief voor de auto. Mensen willen graag fietsen, maar Brussel is zeer heuvelachtig. Daarom zijn de elektrische fietsen de ideale oplossing."





Vandalisme en diefstallen

Ook de klassieke deelfietsen als de Obike duiken in het straatbeeld op, maar die worden geplaagd door vandalisme en diefstallen. "Gebruikers moeten hun Billy Bikes verplicht vastmaken met een ketting. Als dat niet gebeurt, weten we meteen wie verantwoordelijk is. Tijdens de testfase hadden wij alvast geen last van vandalisme." Als alles goed verloopt, hoopt Billy Bike ook andere steden in Belgie en zelfs Europa te veroveren. "Niet in elke stad zal de elektrische deelfiets de beste oplossing zijn. Maar dat is het mooie aan ons concept: we rijden eenvoudig met een vrachtwagen vol fietsen naar een stad en testen het systeem daar uit. Loont dat niet, vullen we de vrachtwagen opnieuw en proberen we het elders."