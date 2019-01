Billy Bike officieel gelanceerd in Brussel Jasmijn Van Raemdonck

16 januari 2019

09u47

Bron: Belga 0 Brussel Na een testfase wordt Billy Bike, een platform voor elektrische deelfietsen nu echt gelanceerd. Voortaan kan iedereen in de hoofdstad gebruik maken van de elektrische tweewielers, dat laat de firma woensdag weten.

De elektrische deelfietsen, die tot nu toe alleen voor een testgroep van 500 personen beschikbaar waren, kunnen voortaan door iedereen gebruikt worden. Afgelopen jaar hebben meer dan 11.000 personen zich al ingeschreven op een wachtlijst, laat de jonge onderneming weten. Dankzij een crowdfundingsactie haalte Billy Bike in 2018 250.000 euro op waardoor het platform zijn fietsenvloot in de komende maanden kan verdubbelen van 150 naar 300 tweewielers. Billy Bike zal werken volgens een ‘free floating’-systeem waarbij de gebruikers de fietsen om het even waar kunnen ophalen en achterlaten binnen een afgebakende zone in Brussel. Momenteel zijn de tweewielers al beschikbaar in Brussel-Stad, Etterbeek, Elsene en Sint-Gillis. De gebruikers kunnen de fietsen ook al op voorhand reserveren via de app. “Ons doel is om de Billy Bikes op termijn te zien rijden in heel Europa”, gaf de mede-oprichter, Pierre De Schaetzen mee. De app van Billy Bike is beschikbaar via Google Play en in de Apple App Store.