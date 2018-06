Bike for Brussels herstelt gratis fietsen 21 juni 2018

Bike for Brussels herstelt vandaag gratis fietsen. De organisatie vat post in vijf ateliers in het Brussels Gewest, en gaat daar tussen 16 uur en 19 uur aan de slag. De herstellingen zijn gratis, maar voor eventuele vervangstukken wordt een kleine vergoeding gevraagd. Je vindt de fietsenmakers op de Vorstlaan in Oudergem, de Zuidlaan in Brussel, aan de VUB in Etterbeek, aan de halte Graaf van Vlaanderen in Molenbeek, en op de Vilvoordsesteenweg ter hoogte van de Van Praetbrug in Laken. (DCFS)