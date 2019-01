Bike for Brussels-campagne gaat fietsers (positief) beledigen Jasmijn Van Raemdonck

15 januari 2019

17u27

Bron: Belga 0 Brussel Aan de vooravond van het Autosalon start Brussel Mobiliteit met een opmerkelijke Bike for Brussels-campagne waarbij het fietsers ‘positief zal beledigen’. Op een ludieke manier worden de voordelen van de fiets in de schijnwerpers geplaatst.

De sensibiliseringscampagne benadrukt dat fietsers het in de hoofdstad nog altijd niet makkelijk hebben. De boodschap die erachter schuilt is de volgende: “Als u dan toch per se fietsers wilt beledigen, doe dat dan voor wat ze goéd doen.” Ludieke affiches met sympathieke monsters die zich op een positieve manier laten beledigen zullen te zien zijn op publieke plaatsen. “Bol ‘t af, stukske fileverrader”, is bijvoorbeeld een van de verwijten die een grote kip op een fiets naar haar hoofd geslingerd krijgt. De nieuwe radiospots met hysterisch tierende automobilisten zijn vanaf vandaag te horen.

Niet hoffelijk en niet slim

“Steeds meer Brusselaars kiezen vandaag voor de fiets. Jammer genoeg krijg je als fietser soms verwijten naar het hoofd geslingerd door agressieve autobestuurders”, zegt Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a). “Nochtans zorgen fietsers net voor minder auto’s, minder files en minder luchtvervuiling. Respect voor de fietsers in onze stad is dus op zijn plaats.”

147 ton CO2

Ter hoogte van de Van Praet-brug komt er met de campagne ook een interactief bord waarop autobestuurders in real time het aantal fietsers meekrijgen en de CO2-uitstoot die ze daardoor hebben uitgespaard. Brussel Mobiliteit berekende dat er in Brussel dagelijks ongeveer 210.000 fietstrajecten van gemiddeld 5 kilometer afgelegd worden, wat goed is voor een dagelijkse besparing van 147 ton CO2 in de hoofdstad.