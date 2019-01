Bijna 240 000 bezoekers voor Smurfenexpo WHW

28 januari 2019

12u42 0 Brussel Op Brussels Expo zijn gisteravond de deuren gesloten van de tentoonstelling “Het Smurfenavontuur”. In totaal bezochten 239.628 mensen de expo.

“We zijn superblij met het immense succes in Brussel! Dat belooft veel goeds voor het bezoek in de volgende gaststeden”, aldus Stéphan Uhoda, CEO van Cecoforma, dat het Smurfenavontuur ontwikkelde. De tentoonstelling over de blauwe wezentjes kwam er naar aanleiding van hun zestigste verjaardag. De Smurfen werden immers in 1958 gecreëerd als nevenpersonages in de reeks “Johan en Pirrewiet” in het weekblad Robbedoes. Een jaar later kregen ze in hetzelfde blad hun eerste eigen verhaal. De expo gaat nu op een wereldtournee van tien jaar. Er werd nog niet bekendgemaakt in welke stad de volgende editie zal plaatsvinden.