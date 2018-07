Bijna 200 dronken bestuurders betrapt 19 juli 2018

02u40 0

Van maart tot juni heeft de politie Brussel-Hoofdstad-Elsene 191 bestuurders betrapt die te diep in het glas hadden gekeken.





135 anderen hadden ook gedronken, maar kwamen er vanaf met een waarschuwing.





Daarnaast werden ook twintig bestuurders betrapt die drugs hadden gebruikt. In totaal controleerde de Brusselse politie van maart tot juni 16.309 bestuurders en trok ze 130 rijbewijzen in. (DCFS)