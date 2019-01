Bietsebroekwijk krijgt nieuw gezondheidscentrum van Dokters van de Wereld Jasmijn Van Raemdonck

10 januari 2019

14u32

Bron: Belga 0 Brussel In de wijk Biestebroek in Anderlecht komt een nieuw gezondheidscentrum van Dokters van de Wereld. Dat maakte de hulporganisatie samen met stadsontwikkelaar citydev.brussels donderdag bekend. Het centrum behoort tot het project Grondels, een groot stadsvernieuwingsprogramma.

Het project Grondels is het derde en laatste project van CityGate I dat de wijk Biestebroek in Anderlecht nieuw leven wil inblazen. Het speelt in op de behoefte aan woningen, economische activiteiten en voorzieningen in de wijken moet de verbinding vormen tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten langs het kanaal. Er wordt meer dan 100.000 m² ontwikkeld met woningen, voorzieningen en openbare ruimten. De werken voor de eerste twee fasen, Kuborn en Goederen, zijn al aan de gang. De laatste fase, Grondels, heeft nu ook een vergunning beet en kan binnenkort van start gaan.

Gezondheidszorg in probleemwijken verbeteren

In die derde fase zullen 35 geconventioneerde woningen en een gezondheidscentrum van 1.500 m2 gebouwd worden. Het gaat om een nieuw partnerschap tussen citydev.brussels en Dokters van de Wereld. Het gebouw krijgt een hoefijzervorm die aansluit op het toekomstige Grondelsplein, een nieuw openbaar plein . Met het centrum wil Dokters van de Wereld de gezondheidszorg in de Brusselse probleemwijken verbeteren, maar ook andere diensten aanbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinesitherapiesessies, een moeder-en-kindruimte en opleidingen rond gezonde voeding. “Dokters van de Wereld zag dat de wijk zich volop ontwikkelde en dat het aanbod aan gezondheidszorg zich daaraan moest aanpassen. We wilden die aanpassing samen met de bewoners van de wijk en de plaatselijke drijvende krachten uitdenken”, aldus Pierre Verbeeren, algemeen directeur van Dokters van de Wereld.