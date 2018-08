Biertjes proeven op tweede BXLBeerFest 27 augustus 2018

02u29 0

Bierliefhebbers moesten zaterdag en zondag in Tour & Taxis in onze hoofdstad zijn. Daar vond namelijk de tweede editie van het bierfestival BXLBeerFest plaats.





Niet minder dan zestig brouwerijen - tien meer dan vorig jaar - uit verschillende landen stelden er hun biertjes voor. "Het gaat vooral om kleine artisanale brouwerijen", zegt organisator Kevin Desmet. "De helft komt uit België, de andere helft uit de rest van de wereld. Via contacten in de bierwereld kwamen we bij de verschillende brouwerijen terecht. Bezoekers konden een heel weekend lang zowat driehonderd verschillende bieren proeven en de meeste brouwerijen stelden hun biertjes ook te koop in onze biershop." (RDK)