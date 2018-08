Bierfestival in centrum 22 augustus 2018

Bierliefhebbers stippen best 25 en 26 augustus aan in hun agenda. Twee dagen lang vindt op de historische Tour & Taxi-site het BXLBeerFest plaats. Twee dagen lang kunnen bezoekers proeven van meer dan 300 bieren komende van een 60-tal artisanale brouwerijen. Het bierfestival zet vooral in op kleine, artisanale brouwerijen, zoals Brasserie Cantillon, Brouwerij 't Verzet en Brussel BeerProject. Elke brouwerij stelt een viertal bieren voor. Op het ruime buitenterras strijken verschillende foodtrucks met lekkere hapjes neer. De meerwaardezoeker zal ook kunnen genieten van workshops rond bier en het culinaire, door enkele gerespecteerde chefs. Ten slotte kunnen bezoekers hun favoriete bier aankopen in de bottle shop. Tickets zijn beschikbaar op www.BXLBeerFest.com . (DCFS)