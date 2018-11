bibs openen ‘s nachts hun deuren Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

23 november 2018

17u02 0 Brussel De Brusselse bibliotheken openen vrijdagavond uitzonderlijk de deuren tijdens de Nocturne. In de bibliotheek van Schaarbeek mogen tien tieners zelf overnachten tussen de boeken.

De 10 deelnemers worden ’s avonds opgesloten in de bibliotheek en brengen de nacht door. Tijdens die nacht werken ze samen met twee coaches aan een voorstelling die ze zaterdag aan het grote publiek presenteren.

Ook de andere Nederlandstalige bibliotheken openen hun deuren. Zo organiseert Muntpunt een open mic sessie en houdt de bib Sans Souci in Schaarbeek een grote boekverkoop. In Oudergem iss de nocturne het laatste feestje in hun oud gebouw op de Waversesteenweg, voor ze naar hun nieuwe locatie op de Wahalaan verhuizen.