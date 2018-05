Bibliotheken raden favoriet boek aan 31 mei 2018

De bibliothecarissen van de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken stellen een persoonlijke selectie met 19 aanraders voor. Samen zochten zij de 19 beste fictieboeken uit die zich afspelen in Europa. Het project kreeg de gepaste naam '1 boek, 19 gemeentes'.





"Tegenwoordig zijn er vaak zo veel opties dat je niet meer weet wat kiezen, en dan helpen wij graag met persoonlijk advies", aldus Roel Leemans, algemeen directeur van Muntpunt. "We bundelden de krachten om een doordachte boekenlijst op te stellen en om de boeken op zoveel mogelijk plaatsen beschikbaar te stellen." Onder meer Het achtste leven (voor Brilka) van Nino Haratischwili en De acht bergen van Paolo Cognetti prijken op de lijst. De selectie van 19 boeken zal vanaf midden juni in elk van de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken staan. In sommige bibs zijn 17 ervan ook in luistervorm beschikbaar, vijf in braille en enkele exemplaren op een uitleenbare e-reader. De bibliothecarissen gaven meteen ook hun favoriete leesplek in hun gemeente mee. (DCFS)