Bibliotheek verhuist naar nieuwbouw 30 maart 2018

03u05 0 Brussel De bib van Oudergem krijgt na 10 jaar een gloednieuw onderkomen. Eind 2018 verhuizen de boeken van de Waversesteenweg naar een nieuwbouw, naast de Lutgardis-site. "Een moderne bib verdient een modern huis", zegt schepen Dirk Hoornaart.

Door het stijgende succes en groeiende ledenaantal, werd een nieuwe plek broodnodig. "De infrastructuur van onze huidige bib maakte het hoe langer, hoe moeilijker om nog kwaliteitsvol leesplezier aan te bieden. In de nieuwbouw winnen we niet per se aan oppervlakte, maar we beschikken wel over één grote ruimte. Dat biedt veel meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren. De bib breidt uit met een leesterras en we overwegen een schuifbare wand te installeren om stille werkplekken te creëren", zegt bibliothecaris Frederika Van Wing.





"Een bib draait tegenwoordig niet louter om boeken uitlenen", zegt schepen voor Vlaamse Aangelegenheden Dirk Hoornaart. "Hertoginnedal wordt een ontmoetingsbib. Ook de dienstsector Zoniënzorg verhuist naar hetzelfde gebouw en de school Lutgardis en de crèche worden onze directe buren. Senioren en jongeren zullen samen de bib maken. De leden van Zoniënzorg kunnen bijvoorbeeld de planten op het leesterras onderhouden, terwijl kleuters al op jonge leeftijd de bib mogen ontdekken." (DCFS)