Bib start campagne over duurzaam wonen 20 april 2018

De Brusselse bibliotheek Muntpunt pakt uit met een digitale campagne over duurzaam wonen in een compact huis. De campagne 'Met Brussel onder één dak' wil de inwoners overtuigen van de troeven van Brussel als woonstad. Voor het eerst werkt Muntpunt de infocampagne ook online uit. Op www.muntpunt.be loopt nog tot 26 mei een infodossier. Daarin vinden bezoekers basisinformatie, net als tips & tricks over compact, duurzaam en betaalbaar wonen in Brussel. Afgewerkt met telkens drie tips om elke ruimte van een compacte Brusselse woning aanzienlijk uit te breiden. Naar goede gewoonte stelde Muntpunt ook enkele nieuwe collecties samen rond het onderwerp. Op 3 mei brengt de bib ook een expo over de manier waarop je een klein huis van amper 55m² praktisch kan indelen, uitgedacht door de studenten van Sint-Lukas. (DCFS)