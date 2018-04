Bib sluit voor herinrichting 05 april 2018

De bibliotheek van Schaarbeek sluit na de paasvakantie twee weken haar deuren. De bibliotheek krijgt namelijk een volledige herinrichting.





Tussen 16 en 27 april gaat de bib toe en wordt het interieur opgefrist. Tijdens de sluiting komen er nieuwe meubels voor de jeugdafdeling, een heldere inrichting, een duidelijkere signalisatie én een nieuwe collectie aan mangastripverhalen, dwarsliggers en documentaires op dvd. "De meubels worden letterlijk helderder, we verplaatsen enkele afdelingen en de boeken zetten we zoveel mogelijk op ooghoogte," zegt bibliothecaris Ingrid Lemaire. "Met de nieuwe indeling kunnen nog meer volwassenen en kinderen zelfstandig op ontdekking gaan en rustig te genieten van onze boeken, cd's en dvd's." De bib van Schaarbeek is de tweede grootste in Brussel en ontvangt jaarlijks 55.000 mensen. Het team nam ook een educatieve medewerker in dienst om de jeugdwerking uit te breiden. Op 5 mei showt de bib het nieuwe interieur met een groots inhuldigingsfeest. (DCFS)