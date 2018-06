Bib krijgt automatisch uitleensysteem 22 juni 2018

In de nieuwbouw krijgt Bibliotheek Hertoginnedal van Oudergem een make-over, inclusief een automatisch uitleensysteem. Daarvoor kan de bibliotheek rekenen op 54.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Door het stijgende succes en de verouderde infrastructuur verhuist de bib naar een nieuwbouw, een kleine 500 meter verderop. Het budget wordt onder meer besteed aan nieuwe boekenbakken voor de stripcollectie, zitmeubels, hangrekken, magnetische borden, tablethouders en boekenwagens. Maar de belangrijkste investering is de automatisering van het uitleensysteem zoals in Muntpunt. (DCFS)