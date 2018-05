Bib heeft nieuw interieur 16 mei 2018

De bib van Schaarbeek is opnieuw open. Het interieur werd volledig heringericht en bezoekers kunnen meer items uitlenen. "De bib kreeg een make-over, de collectie werd uitgebreid en is nu nog meer een ontmoetingsplek en kenniscentrum met een aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen", zegt Adelheid Byttebier, schepen van Nederlandstalige cultuur in Schaarbeek. "Mensen komen al lang niet meer alleen naar de bib om snel een paar boeken te ontlenen." Naast boeken doen ook de jongerencollectie, de volwassenen strips, reisboeken, graphic novels en DVD's het goed. De (media)collectie werd uitgebreid met manga's, dwarsliggers en docu's. De hedendaagse DVD-collectie, met 5.000 titels, wordt vanaf nu gratis aangeboden. (DCFS)