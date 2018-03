Bezoekersrecord voor Museum Night Fever 06 maart 2018

02u35 0 Brussel In totaal namen bijna 68.000 mensen deel aan Museum Night Fever afgelopen weekend. Tijdens het evenement zetten musea zaterdagavond de deuren wagenwijd openzetten en organiseren er concerten en performances.

Aan deze recordeditie deden maar liefst 28 musea mee, die van 19uur tot 2uur bezoekers ontvingen, een uur langer dan vorig jaar. Op het programma stond onder meer een Charleston-avond in het Museum van Elsene, geïmproviseerde metaalpercussie in het Legermuseum, of een stille wandeling in mime en gebarentaal door het Museum van Natuurwetenschappen. Vijf musea namen dit jaar voor het eerst deel, waaronder het Museum van de Kruisboogschutters. De grote musea kregen de meeste bezoekers over de vloer, met bijvoorbeeld 12.400 bezoekers in het BELvue Museum, maar ook de kleinere musea lokten volle zalen. In het Joods Museum waren er 1.500 bezoekers, in de GardeRobe MannekenPis 650, en in het art & marges museum 500. (DCFS)