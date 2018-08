Bezoekers kinderboerderij voederen geitjes met chips en chocolade: twee dieren sterven BEZOEKERS STADSBOERDERIJ BLIJVEN DIEREN -ONDANKS VERBOD- VOEDEREN FREYA DE COSTER

04 augustus 2018

02u28 29 Brussel Thelma en Coline, twee geitjes van stadsboerderij La Ferme Nos Pilifs zijn overleden. De dieren werden ziek nadat bezoekers hen tegen alle regels in chocolade, chips en bedorven sla hebben gegeven. "Sommige bezoekers slaan alle regels in de wind en denken alleen aan hun eigen plezier."

De stadsboerderij is enorm aangedaan door het verlies. In amper een week tijd moesten de medewerkers afscheid nemen van twee van hun geitjes. Toch zijn de werknemers vooral boos, want de dieren stierven omdat ze gevoederd werden door bezoekers. Nochtans is het ten strengste verboden de dieren eten te geven. "Sommige mensen slaan de regels in de wind en denken alleen aan hun eigen plezier", zegt een aangeslagen Benoït Seysens, directeur van La Ferme Nos Pilifs. "Ze geven de dieren chips, chocolade, wit brood of bedorven sla. Onze geitjes Thelma en Coline werden slachtoffers van deze respectloze daden. Van het voedsel kregen ze een verzuring, gevolgd door een infectie."





Thelma stierf afgelopen week door de infectie, het andere geitje Coline werd eerst zwaar ziek. "Ondanks de inspanningen van onze dierenarts haalde Coline het niet. Ze overleed tot ieders verdriet donderdag. De geitjes verbleven al jaren op onze boerderij. Nu blijft er nog maar eentje over."





Regels aangegeven

Elke week bezoeken zeker 500 gezinnen de stadsboerderij. Ze kunnen er allerlei boerderijdieren bewonderen zoals ezels, schapen, varkens en kippen. Volgens Seysens zijn de regels van het park duidelijk aangegeven. "Op het domein staan geïllustreerde borden die het gevaar van voederen aantonen. We zijn geen fan van grote, opvallende verbodsborden en rode kruisen. We blijven liever positief. Maar we denken na hoe we de regels nog duidelijker kunnen maken. Ach, de meeste mensen hebben het beste met de dieren voor. Heel wat bezoekers reageerden even onthutst op het nieuws als wij. Slechts een kleine minderheid houdt zich niet aan de regels. Maar de impact van hun daden is, zoals je ziet, enorm."



Voor de toezichters van het park is het ook geen evidentie om alle bezoekers te informeren. Nos Pilifs is een sociale werkplaats, waar mensen met een (mentale) beperking aan de slag zijn. "Zij hebben soms moeite om mensen terecht te wijzen, want de meest arrogante mensen aanvaarden hun autoriteit niet. Sommigen lachen hen zelfs uit of slingeren beledigingen naar hun hoofd."





Nieuwe geiten

De boerderij is van plan nieuwe geiten aan te kopen. "Niet meteen, want de shock is nog te groot. Zeker voor ons personeel is het een zware slag. Maar we kunnen ons laatste geitje toch niet zomaar alleen laten."