Bewoners keren terug naar huis na brand in loods 17 mei 2018

De dertigtal personen die dinsdagavond geëvacueerd werden door een brand in een loods in de Stepmanstraat zijn allemaal weer thuis. "De mensen konden 's avonds terecht in een lokale sportzaal", zegt Johan Berckmans van de lokale politie. "Gisterochtend konden ze allemaal weer naar huis."





Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. "Volgens de eerste vaststellingen zou de brand accidenteel zijn", zegt Ine Van Wymersch van het Brussels parket. "Een branddeskundige werd gevorderd, een veiligheidsperimeter werd ingesteld en het labo van de federale politie ging ter plaatse. Het onderzoek loopt."





De eigenaar zelf was niet aanwezig toen de brand uitbrak. "Maar dit is echt verschrikkelijk", aldus de man. "Heel mijn bedrijf is verwoest. Ik weet niet wat mij nu te wachten staat. Ik zal eerst met de verzekering moeten overleggen vooraleer ik weet wat mijn volgende stap is." (VDBS)