Bewoners in de bres voor hun 'Ramblas' PICKNICK TEGEN AUTODOORSTEEK OP HANDELSKAAI WOUTER HERTOGS

16 april 2018

02u34 0 Brussel Tweehonderd

omwonenden van de Handelskaai hebben gisterenmiddag een picknick gehouden. Hiermee protesteerden ze tegen de nieuwe verkeerssituatie. Een autodoorsteek onderbreekt sinds kort hun wandellaan.





De Handelskaai had tot voor kort een fiets- en voetgangerszone. Heerlijk voor spelende kinderen en handig voor al wat oudere mensen. Onlangs besloot het Brusselse schepencollege - en in het bijzonder schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) - om deze zone dwars te laten doorkruisen door een corridor voor auto's. Dat leidt tot veel ongenoegen en frustraties bij de omwonenden. Daarom organiseerde de buurt naar het voorbeeld van Picnic the Streets een picknick onder het motto 'Geen autoweg door onze Rambla'. Zeker 200 mensen kwamen vanaf 11 uur samen aan de Oeverpoort, gewapend met een flesje drank en een lunchpakket.





Gevaarlijk

"Dit rustige autovrije tussenstuk is enorm belangrijk. Kinderen spelen er en wij wandelen er. Niemand hier staat achter deze autodoorsteekzone. Het is gewoon vragen om problemen", doen enkele bewoners hun verhaal. "Met deze picknick willen we wat (media-) belangstelling voor onze zaak. Op deze manier blijft het bovenaan de agenda", vult deelnemer Kris aan.





Naast het feit dat hun Ramblas verstoord wordt door wagens is er ook onvrede over de communicatie van het gemeentebestuur. Oorspronkelijk werd de doorsteek aangekondigd als een tijdelijke situatie voor Winterpret. Uiteindelijk werden er paaltjes geplaatst waardoor de doorsteek permanent werd.





Ampe stelt dat de handelaars in de buurt vragende partij waren. Bovendien is volgens haar de Oeverpoort een kruispunt dat geen deel uitmaakte van de wandelpromenade. De bewoners zijn het hier helemaal niet mee eens. "In het begin vond ik die doorgang wel handig. Plots moest ik niet meer omrijden met de auto. Al snel zag ik echter hoe gevaarlijk het hier nu geworden is. Auto's, een tram en dan nog fietsers die je werkelijk niet ziet aankomen", doet Noria haar verhaal.





"Wachten op eerste dode"

Het zijn niet enkel de bewoners die zich zorgen maken en hun bezorgdheid uiten. Ook in de politieke wereld doet het dossier de emoties oplaaien. De oppositie kantte zich in de gemeenteraad fel tegen de autodoorsteekplaats. "Het is wachten op de eerste dode", stelde ex-schepen van Wijkcontracten Ans Persoons (sp.a) het scherp op de gemeenteraad. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) noemde de autoweg onomwonden illegaal. De Handelskaai werd namelijk heraangelegd met een gewestelijk wijkcontract, en de voorwaarde was dat er geen autoverkeer door zou kunnen rijden.De kans is groot dat Smet juridische stappen zal zetten.