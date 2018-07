Bewoners geëvacueerd na appartementsbrand 19 juli 2018

02u42 0 Brussel De bewoners van een appartementsgebouw op de Leuvensesteenweg nabij het Meiserplein zijn gistermiddag geëvacueerd tijdens een appartementsbrand.

De brand ontstond op de derde etage van het vijf verdiepingen hoge gebouw. De brandweer kreeg de brand al snel onder controle, maar toch moest een persoon naar het ziekenhuis worden gebracht met een lichte rookintoxicatie. "Een matras in de woning op de derde verdieping is in brand gevlogen", zegt woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw. "Hoe dat gebeurde, was nog niet duidelijk. De brand heeft heel wat schade aangericht, maar het bleef beperkt tot het appartement zelf."





Het gezin en ook andere bewoners waren aanwezig toen de brand uitbrak, maar werden veilig uit het pand gehaald. Een persoon ademde te veel rook in en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Zowel het gebouw als het appartement zijn nog steeds bewoonbaar.





(DCFS)