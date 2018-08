Bewoners filmen drugsgebruik in Alhambrawijk 10 augustus 2018

02u34 0 Brussel De drugsproblemen in de Alhambrawijk swingen de pan uit. Het buurtcomité filmde drie dagen lang de overlast in de wijk, met hallucinante beelden tot gevolg.

De wijk had al langer een dubieuze reputatie, maar de situatie is de voorbije weken onhoudbaar geworden. "In 2016 doopten we de Sint-Jan-Nepomucenusstraat om tot de eerste leefstraat. Jammer genoeg zagen we net daar in 2017 voor het eerst een junkie openlijk drugs inspuiten", zegt het wijkcomité. "Een jaar later loopt de buurt over van drugsverslaafden, waarvan sommigen zich prostitueren om hun cocaïne te kopen."





Volgens het comité is de stad nooit met een structurele oplossing naar voren gekomen. Om de stad te mobiliseren, filmden de bewoners van 1 tot 3 augustus alle criminele praktijken in hun wijk. Op de beelden is te zien hoe drugverslaafde prostituees mannen op het voetpad plezieren, hoe junkies in groep op het voetpad drugs spuiten of snuiven en hun naalden op straat achterlaten. "Ouders durven hun kinderen niet meer in de leefstraat te laten spelen."





"Al een goed jaar hebben we de controles opgevoerd", reageert de politie. "We houden gerichte acties tegen drugsgebruik, maar ook tegen prostitutie, geluidsoverlast of verkeersovertredingen. We merken dat deze controles een afschrikeffect teweeg brengen."





Toch hoopt het wijkcomité op een structurele oplossing. "We hopen op de introductie van gebruikersruimtes of Housing First projecten, én een kordaat optreden van de burgemeester." (DCFS)