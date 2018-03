Bewoner probeert kachel aan te steken met... benzine 16 maart 2018

Vijf mensen zijn met een lichte rookintoxicatie na een appartementsbrand overgebracht naar het ziekenhuis. "De brand brak omstreeks 18 uur uit in een appartement op de Gentsesteenweg. Op het gelijkvloers had iemand er niet beter op gevonden dan de kachel aan te steken met benzine, met een steekvlam als gevolg", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van politiezone Brussel West. "Op het moment van de brand waren er acht mensen aanwezig in het gebouw. Vijf van hen hadden rook geïnhaleerd en moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis. De brandweer was snel ter plaatse en had een goed uur nodig om te blussen. De schade is aanzienlijk", aldus de woorvoerder. (VDBS)