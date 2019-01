Bewoner probeert brander te herstellen en raakt geïntoxiceerd met CO Jasmijn Van Raemdonck

09 januari 2019

17u17 1 Brussel Voor de derde dag op rij wordt de Brusselse brandweer opgeroepen voor een CO-intoxicatie. Dit keer deed de intoxicatie zich voor in een appartementsgebouw met vier verdiepingen in Sint-Lambrechts-Woluwe.

De brandweer werd woensdag om 15.15 uur opgeroepen voor een CO-intoxicatie in de François De Belderstraat in Sint-Lambrechts-Woluwe. De oproep kwam van een verwarmingstechnieker die was opgeroepen door een bewoner van de tweede verdieping van het appartement voor een probleem aan de brander. Die brander stond apart in een technisch lokaal. De bewoner had eerst zelf geprobeerd om het defect zelf op te lossen maar werd daarbij geïntoxiceerd door CO. De persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De technieker, die na de oproep van de bewoner ter plaatse kwam, stelde vast dat de verbrandingsgassen niet goed werden afgevoerd, waardoor CO kon ontstaan. Die vaststelling wordt bevestigd door de brandweer en Sibelga. Zij besloten daarop om de gastellers van alle appartementen te verzegelen en de branders uit te schakelen. Sibelga gaat een grondige controle van de technische installaties uitvoeren vooraleer ze de tellers terug openen.